Лучшая защита — нападение: Волочкова выяснила, кто слил её домашнее видео в Сеть

Никиту Джигурда оказался тут не при чем. Анастасия Волочкова Предоставлено организаторами мероприятияАнастасия Волочкова срочно вернулась домой из отпуска на Мальдивах, чтобы оправдаться перед публикой за скандальное видео с её участием.
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