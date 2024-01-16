Лучшая защита — нападение: Волочкова выяснила, кто слил её домашнее видео в Сеть

Никиту Джигурда оказался тут не при чем. Анастасия Волочкова Предоставлено организаторами мероприятияАнастасия Волочкова срочно вернулась домой из отпуска на Мальдивах, чтобы оправдаться перед публикой за скандальное видео с её участием.