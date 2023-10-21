В тамбовском Росреестре заявили об охране наименований географических объектов

Сотрудники Управления Росреестра по Тамбовской области напомнили тамбовчанам, что согласно ФЗ «О наименованиях географических объектов» установлены единые требования, которые обязывают регистрировать и ставить на учет все наименования, присваивающиеся географическим объектам (или их переименовывания).