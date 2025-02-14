Мэрия Брянска грозит владельцам автохлама штрафом в 40 тыс рублей

Мэрия Брянска выявила десяток нарушений правил парковки и утилизации автомобилей. На сайте брянской городской администрации рассказали о рейде, который провели специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства Бежицкого района.
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