Театр абсурда
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Театр абсурда

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Либеральный шабаш. Оппозиция "придумала" план свержения власти

Либеральный шабаш. Оппозиция "придумала" план свержения власти

Отличительной особенностью либералов является разведение пустых и бессмысленных разговоров. Несмотря на то, что от их мнения ни в нашей стране, ни в каком-либо ином месте не поменяется ровным счетом ничего, лица в ходе своих дискуссий делают они серьезные.

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Комментарии
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Владимир семин
Напрашивается вопрос, а почему до сих пор работает эта радиостанция &quot;Дождь&quot;?
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14 час.
VG
Vasily Golov
Не вздумайте  сделать только попытку.Квартиры на взлет,дачи под коктейль Молотова,буйных на вилы и топорами.Хотите получить глушилку Дождю,поможем.Делали подобное.Генераторы белого шума в FM-диапазоне есть.Поставил фильтр и передатчик.Не будет Дождя.Сторонникам власти пора собирать дружины,покупать вилы и топоры.Надо встретить бунтарей по всем правилам.
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14 час.
Русская Северяночка
Конченные кретины 😂
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13 час.

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