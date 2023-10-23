Канчельскис заявил, что «Спартак» по итогам РПЛ займет максимум третье место

Андрей Канчельскис высказался о ситуации в «Спартаке». Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о происходящем в «Спартаке», отметив, что, вероятнее всего, команда по итогам сезона РПЛ финиширует не выше третьего места.