Аврамович, Хоменко, Мун, Даглас и Кливленд – в символической пятерке тура Единой лиги ВТБ

Символическая пятерка составлена по итогам матчей 21-22 сентября. В нее вошли Ксавьер Мун («Зенит»), Джавонте Даглас («Уралмаш»), Антониус Кливленд («Локомотив-Кубань»), Алекса Аврамович (ЦСКА) и Александр Хоменко («Пари НН»).
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