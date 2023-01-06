Проворов против «Аризоны»: 2-й гол в сезоне, 4 броска, 4 блока за 20:24

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:2). Россиянин набрал 14-е (2+12) очко в сезоне, прервав 25-матчевую безголевую серию.
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