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Проворов против «Аризоны»: 2-й гол в сезоне, 4 броска, 4 блока за 20:24

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Аризоной» (6:2). Россиянин набрал 14-е (2+12) очко в сезоне, прервав 25-матчевую безголевую серию.

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