Анатолий Овсянкин поздравляет смолян с Днём местного самоуправления

Сегодня, 21 апреля, председатель Смоленского городского совета поздравляет жителей областного центра с Днём местного самоуправления: Уважаемые жители города-героя Смоленска! Дорогие коллеги, друзья! Смоленский городской Совет поздравляет вас с Днём местного самоуправления! Это относительно молодой праздник, но его любят все, кто верит в лучшее, искренне заботится о благополучии отдельного дома, двора, улицы, целого города, дорогого сердцу населённого пункта.