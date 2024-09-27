У самых знаменитых артистов, как у сфинкса, есть тайна, которая не должна быть раскрыта.

Ушла Мэгги СмитОна была действительно великой актрисой, мне очень повезло- увидев её в «Аббатства Даунтон» в английском замке Хайклер Все дети мира - Мегги знали и смотрели взахлёб Гарри Потера ( -не моё кино)Мэгги Смит – антизвезда, до боли отгороженная от всех, а главное от киношной показухи и культа знаменитостеВоплощённая английская чопорность и интеллигентность, утончённость манер и возвышенность характера – подстать загадочному, мерцающему облику этой кинодивы.