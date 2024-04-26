9 актеров, которые не побоялись экстремальных экспериментов с внешностью для заветной роли

Как думаете, много ли найдется людей, согласных полгода питаться пирогами, чтобы потом за несколько месяцев сбросить лишний вес? А совершенно перестать есть, чтобы только порадовать свое руководство? Или полностью изменить режим дня и по 8 часов не выходить из тренажерного зала? А между тем есть такие индивидуумы, которые ради заветной роли отважились на экстремальные эксперименты над собственным телом.