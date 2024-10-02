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Это как понимать? Прозрачные двери в туалетах установили в одной из гимназий в Екатеринбурге

Это как понимать? Прозрачные двери в туалетах установили в одной из гимназий в Екатеринбурге

Avia.pro - СМИ Вот оно — великое достижение цивилизации! Век высоких технологий и тонкой социальной инженерии, друзья! Прозрачные двери в школьных туалетах — это не просто новшество, это настоящий прорыв, способный затмить собой все великие изобретения человечества.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Сделать прозрачные двери в туалете для учителей. Пусть образец,как правильно ходить в туалет. А еще громкую связь о чем говорят учителя в своих кабинетах.  ...... Дурдом.
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14 час.
Сергей
Очередная чиновничья глупость,им просто заняться нечем! Я в школе не курил,выходили на улицу
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14 час.
Олег Самойлов
Дураков не сеют, не жнут! Они САМИ родятся!
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12 час.

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