Сборная Хабаровского края по греко-римской борьбе отличилась на чемпионате ДФО

Хабаровский край делегировал на чемпионат 31 борца. Из них семерым покорилась высшая ступень пьедестала — золотые медали завоевали Михаил Смирнов, Илхом Саидов, Дмитрий Морозов, Кирилл Бабинчук, Даниил Баранов, Алексей Милешин и Константин Климаш.