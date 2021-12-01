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Сборная Хабаровского края по греко-римской борьбе отличилась на чемпионате ДФО

Сборная Хабаровского края по греко-римской борьбе отличилась на чемпионате ДФО

Хабаровский край делегировал на чемпионат 31 борца. Из них семерым покорилась высшая ступень пьедестала — золотые медали завоевали Михаил Смирнов, Илхом Саидов, Дмитрий Морозов, Кирилл Бабинчук, Даниил Баранов, Алексей Милешин и Константин Климаш.

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