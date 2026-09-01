Юрий Жирков о будущем в тренерской карьере: «Пока в мои планы не входит становиться главным тренером»

Юрий Жирков отметил, что решением о продолжении тренерской деятельности будут обусловлены многие факторы, включая семейные обстоятельства – у него есть маленький ребенок, и на текущем жизненном этапе ему комфортно находиться в роли, которую он метко окрестил «ампу́лой безработного».