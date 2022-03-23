Главврач больницы в Новоазовске Марунченко заявил о пулевых ранениях беженцев из Мариуполя

Раненые беженцы из Мариуполя поступают в городскую клиническую больницу Новоазовска. Главврач медучреждения Александр Марунченко рассказал, что пару недель назад было много пациентов с пулевыми ранениями в спину: очевидно, что их расстреливали.
Раненые беженцы из Мариуполя поступают в городскую клиническую больницу Новоазовска. Главврач медучреждения Александр Марунченко рассказал, что пару недель назад было много пациентов с пулевыми ранениями в спину: очевидно, что их расстреливали.
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