Рагу по-французски: восхитительно нежная говядина в особом соусе с вином и грибами

Приготовить невероятно нежной можно и обычно жестковатую говядину. Один из лучших рецептов придумали и отточили парижские кулинары: после быстрой обжарки здесь тушат кусочки говядины в особом соусе с красным вином и грибами.
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