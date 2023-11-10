Steak Lovers
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Steak Lovers

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Рагу по-французски: восхитительно нежная говядина в особом соусе с вином и грибами

Рагу по-французски: восхитительно нежная говядина в особом соусе с вином и грибами

Приготовить невероятно нежной можно и обычно жестковатую говядину. Один из лучших рецептов придумали и отточили парижские кулинары: после быстрой обжарки здесь тушат кусочки говядины в особом соусе с красным вином и грибами.

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