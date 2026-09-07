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Царьград

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McDonald’s под Киевом сообщил о дефиците продуктов после удара

McDonald’s под Киевом сообщил о дефиците продуктов после удара

Перебои с продуктами в ресторане McDonald’s в Гатном под Киевом вызваны ударами по логистическому центру "ЕКО-Автотехникс" 4 сентября.

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