Bluesky добавляет вкладку упоминаний на экране уведомлений и защиту от сквоттинга

Социальная сеть Bluesky выпустила новое обновление своего приложения, которое включает в себя отдельную вкладку «Упоминания» в уведомлениях, защиту от «самовольного» использования имени пользователя и новые элементы управления сортировкой ответов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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