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Генштаб ВСУ признал успехи российских войск на Харьковском направлении, назвав их «тактическими»

Генштаб ВСУ признал успехи российских войск на Харьковском направлении, назвав их «тактическими»

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