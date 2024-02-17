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Царьград

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"Новый альянс нацистов и бандеровцев": Медведев о договоре Зеленского и Шольца

"Новый альянс нацистов и бандеровцев": Медведев о договоре Зеленского и Шольца

Зампред Совбеза России резко высказался в адрес властей Германии и Украины, заключивших новый договорДмитрий Медведев остро воспринял новость о новой договорённости руководства Германии и киевского режима.

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