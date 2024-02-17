"Новый альянс нацистов и бандеровцев": Медведев о договоре Зеленского и Шольца

Зампред Совбеза России резко высказался в адрес властей Германии и Украины, заключивших новый договорДмитрий Медведев остро воспринял новость о новой договорённости руководства Германии и киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии