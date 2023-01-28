БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина должна отвоевать сухопутный коридор в Крым – западные СМИ

Украина должна отвоевать сухопутный коридор в Крым – западные СМИ

Запад продолжает наращивать поставки вооружений на Украину, все больше втягиваясь в военный конфликт – если раньше российские эксперты и аналитики скептически оценивали возможности поставок БМП и танков Киеву, то сейчас это стало реальностью.

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