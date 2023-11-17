СК: начальник санатория в Мытищах заключил фиктивный контракт на ремонт

РИАМО - 17 ноя. В Мытищах задержали начальника ФКУЗ «Санаторий «Аксаково». Его заподозрили в том, что он заключил контракт на ремонт, хотя работы по факту проведены не были, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.