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Рогов сообщил об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

Рогов сообщил об обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли город Мелитополь в Запорожской области, об этом написал лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 12 июня в своем Telegram-канале.

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