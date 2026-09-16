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МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА

МУС в Гааге начал процесс о гибели турецкого моряка после удара украинского БПЛА

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге начал юридический процесс по поводу атаки Украины на турецкое судно Reyhan Sarı, в результате которой погиб боцман.

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