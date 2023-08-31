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«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» о трансфере Карраско за 15 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 3 года

«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» о трансфере Карраско за 15 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 3 года

«Аль-Шабаб» договорился с «Атлетико» о трансфере бельгийского полузащитника, сообщает Фабрицио Романо.

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