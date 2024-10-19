Предсказан дизайн девятого поколения популярного пикапа Toyota Hilux 

Действующая генерация пикапа Toyota Hilux остается в строю еще с 2015 года. Последний рестайлинг машины датирован этим февралем, а следующим шагом в истории этой модели является переход в девятое по счету поколение.
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