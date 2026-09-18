Как голосует Екатеринбург: день первый

В Екатеринбурге, как и по всей стране, сегодня началось голосование за кандидатов в депутаты Госдумы.
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