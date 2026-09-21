По федеральному округу на выборах Госдумы обработано более 95% протоколов

«Единая Россия» набирает 57,82% голосов, КПРФ — 13,80%, подсчитано 95,45% протоколов.Продолжается подсчет голосов на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва по федеральному округу.
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