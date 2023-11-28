Корень солодки: чем он опасен для здоровья на самом деле

Лекарственные средства на основе корня солодки до недавнего времени в России считались наиболее эффективными и популярными препаратами, позволяющими излечиться от простудных заболеваний в максимально короткие сроки.
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