Врач Чуракина рассказала о продуктах для профилактики инсульта

Для профилактики инсульта человеку необходимо съедать в день 500 граммов фруктов. Такое заявление сделала врач эндокринолог-диетолог компании "СберЗдоровье" Елена Чуракина, передают "Известия" со ссылкой на "Газету.
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