Поклонники Надежды Бабкиной заявили, что не узнают певицу после пластики

Поклонники Надежды Бабкиной заявили, что с трудом узнают певицу после пластики. Пользователи соцсетей оставили много комментариев под последним постом артистки, где она анонсировала спектакли в театре "Русская песня".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии