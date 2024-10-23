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Поклонники Надежды Бабкиной заявили, что не узнают певицу после пластики

Поклонники Надежды Бабкиной заявили, что не узнают певицу после пластики

Поклонники Надежды Бабкиной заявили, что с трудом узнают певицу после пластики. Пользователи соцсетей оставили много комментариев под последним постом артистки, где она анонсировала спектакли в театре "Русская песня".

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