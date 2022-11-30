Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Диаз официально ушел из UFC. Менеджер обещает бои Нейта в 2023-м по боксу

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Нейт Диаз официально исключен из ростера промоушена. Последний поединок Диаз провел 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе, где в главном событии победил сабмишеном в четвертом раунде Тони Фергюсона.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх