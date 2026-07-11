Фестиваль "Окна Открой" пройдет в Петербурге

Участники: АЛИСА, Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), Пилот, Йорш, Анимация, Сектор Газа, Трубецкой, FPG, Бригадный Подряд, Разные Люди, Nagart, Тролль Гнёт Ель и многие другие (список будет постоянно пополняться).
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