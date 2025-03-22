Брянский студент незаконно получил 81 тыс рублей пенсии

В 2021 году брянец поступил в один из московских университетов, но вскоре его отчислили. Однако, об этом он не известил ОСФР и получал незаконно пенсию по потере кормильца и федеральную социальную доплату.
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