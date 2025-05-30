Эксперт Подпалый рассказал, из чего складывается цена на квартиру

При покупке жилья стоит обращать внимание на близость школ и зон отдыха Генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый в интервью РИАМО озвучил важные, но неочевидные аспекты, на которые надо обращать внимание при выборе жилья.
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