Эксперт Подпалый рассказал, из чего складывается цена на квартиру

При покупке жилья стоит обращать внимание на близость школ и зон отдыха Генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый в интервью РИАМО озвучил важные, но неочевидные аспекты, на которые надо обращать внимание при выборе жилья.