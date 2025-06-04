Топ-менеджер Сбера Закиров: ретейл находится ближе всех к конечному потребителю

Ретейл традиционно считается одной из самых технологичных и конкурентных отраслей, заявил управляющий директор по работе с клиентами торговли, с/х и международными компаниями Сбербанка Рустам Закиров в рамках собственной сессии банка "Технологии: от визионерства к реальности".
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