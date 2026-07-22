НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Мэйбри, Фадд, Салаюн и Ховард – среди участниц конкурса трехочковых Матча всех звезд женской НБА

Определились 6 участниц конкурса по трехочковым броскам звездного уикенда женской НБА. За награду поборются: Бриджет Карлтон («Портленд»), Эйззи Фадд («Даллас», 1-й номер драфта-2026), Натиша Хидеман («Сиэтл»), Райн Ховард («Атланта»), Марина Мэйбри («Торонто») и Жанелль Салаюн («Голден Стэйт»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии