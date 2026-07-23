Скорая помощь от скуки: фото-зарядка на неделю

Хроники скучного дня — это скорая помощь для вашей недели.Какое фото из подборки заставило вас улыбнуться, а какое — наоборот, вызвало недоумение?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .