Tochka Zрения

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Итог заявления Байдена по Украине – США могут начать войну на Украине в любой момент

Итог заявления Байдена по Украине – США могут начать войну на Украине в любой момент

Сегодня президент США Джо Байден выступил со специальным заявлением по ситуации вокруг Украины. Заявление президента США произошло за полчаса до наступления 16 февраля, даты, на которую сам Байден ранее “назначил” вторжение России на Украину.

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