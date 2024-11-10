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В США испугались будущего НАТО в случае сотрудничества Трампа с Путиным

В США испугались будущего НАТО в случае сотрудничества Трампа с Путиным

Североатлантический альянс и всю западную систему безопасности ждет «мрачное будущее» в случае сотрудничества избранного президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по вопросу разрешения конфликта на Украине.

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