Крым выдвинул Трампу свои условия сделки. В условия переговоров по конфликту на Украине должно войти признание результатов Всекрымского референдума о воссоединении с Россией и возмещение Крыму ущерба, причиненного Киевом еще до начала спецоперации.
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