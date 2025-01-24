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Крым выдвинул Трампу свои условия сделки

Крым выдвинул Трампу свои условия сделки

Крым выдвинул Трампу свои условия сделки. В условия переговоров по конфликту на Украине должно войти признание результатов Всекрымского референдума о воссоединении с Россией и возмещение Крыму ущерба, причиненного Киевом еще до начала спецоперации.

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