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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Григоренко о 3-м месте «Лады» на Востоке: «Значит, была правильно выстроена предсезонка. Во многих отрезках показываем современный, агрессивный хоккей»

– Как оцените сентябрь «Лады»? – Родной клуб идет в тройке лучших на Востоке и на серии из десяти матчей в очках.

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