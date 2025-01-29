Правительство предложило увеличить военные пенсии на 9,5%

Правительство предложило увеличить пенсии военным пенсионерам на 9,5%. Соответствующий законопроект вскоре будет представлен на рассмотрение в Госдуму, сообщил глава комитета по обороне Андрей Картаполов.
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