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Суд в ДНР заочно приговорил грузинского наемника ВСУ к 14 годам колонии

Суд в ДНР заочно приговорил грузинского наемника ВСУ к 14 годам колонии

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина Грузии Георгия Гелашвили, участвующего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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