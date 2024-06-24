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  • Александр Тарасов
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  • Eduard
    Поищите его в интернете!Скачайте,в телефон переместите,а там установите.Не сложно!Кто не успел, тот...
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    возникает вопрос нахера вы туда претесь«Турист беззащите...

АТОР: отказавшимся от отдыха в Крыму россиянам вернут деньги в полном объеме

АТОР: отказавшимся от отдыха в Крыму россиянам вернут деньги в полном объеме

В Ассоциации туристических операторов России заявили, что гражданам, которые после удара ВСУ по Севастополю захотят отказаться от поездки в Крым на отдых, деньги за приобретенные путевки вернут в полном объеме.

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