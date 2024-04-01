Путин предложил не учитывать матпомощь участникам СВО при соцподдержке

Российский лидер Владимир Путин предложил правительству не учитывать суммы единовременной материальной помощи для участников специальной военной операции при предоставлении отдельных мер социальной поддержки.
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