Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

149 подписчиков

Ростех поставит индустриальные двигатели АЛ-31СТ на Сахалин

Ростех поставит индустриальные двигатели АЛ-31СТ на Сахалин

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех начала поставки модернизированных индустриальных двигателей АЛ-31СТ для новых объектов на Сахалине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии