Трамп сказал, что США активно ведут с Россией переговоры по Украине и поэтому сейчас он не собирается вводить против нас санкции, чтобы не подорвать шансы на успех Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина Ключевым тут является слово «сейчас».