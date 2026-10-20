Трамп сказал, что США активно ведут с Россией переговоры по Украине и поэтому сейчас он не собирается вводить против нас санкции, чтобы не подорвать шансы на успех Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина Ключевым тут является слово «сейчас».
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