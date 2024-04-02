Спортивный координатор «Шинника» Александр Побегалов отметил, что футбольная команда не испытывает проблем с поддержкой болельщиков на домашних матчах в связи с успешным выступлением хоккейного «Локомотива» в Кубке Гагарина.
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