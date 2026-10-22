Дальневосточные регионы планируют привлечь около 760 млн рублей через народные облигации до конца 2026 года, средства направят на инфраструктурные проекты, включая ремонт больниц и модернизацию ЖКХ.
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