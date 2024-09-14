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Кадры уничтожения "Ланцетом" украинской САУ "Krab" в курском приграничье

Кадры уничтожения "Ланцетом" украинской САУ "Krab" в курском приграничье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Минобороны России показало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом "Ланцет" украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Krab" в приграничном районе Курской области.

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